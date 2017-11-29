Мы позаботимся об этой ситуации: Трамп отреагировал на запуск ракеты КНДР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск КНДР ракеты, передает Reuters.

Читайте такжеПентагон: северокорейская баллистическая ракета упала в Японское море (видео)

Президент США Дональд Трамп, комментируя запуск баллистической ракеты, заявил: "Мы позаботимся об этой ситуации".

Также он добавил, что этот очередной запуск не изменит подход США к КНДР.

Как сообщал УНИАН, накануне КНДР осуществила запуск очередной баллистической ракеты.