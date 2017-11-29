Мы позаботимся об этой ситуации: Трамп отреагировал на запуск ракеты КНДР
03:28, 29 ноября 2017Мир
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Также он добавил, что этот очередной запуск не изменит подход США к КНДР.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск КНДР ракеты, передает Reuters.
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Президент США Дональд Трамп, комментируя запуск баллистической ракеты, заявил: "Мы позаботимся об этой ситуации".
Также он добавил, что этот очередной запуск не изменит подход США к КНДР.
Как сообщал УНИАН, накануне КНДР осуществила запуск очередной баллистической ракеты.
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