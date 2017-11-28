КНДР осуществила запуск очередной баллистической ракеты - СМИ

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, тип которой пока не установлено.

Как передает ТАСС со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, запуск осуществлен с пусковой площадки в провинции Пхенан-Намдо на западе страны.

Ракета полетела в восточном направлении. Южнокорейские военные анализируют ситуацию в сотрудничестве с американскими коллегами, отмечает агентство.

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Как известно, в июле Северная Корея дважды, 29 августа и 15 сентября, проводила испытания баллистических ракет. Кроме того, Пхеньян осуществил два пуска ракет, которые пролетели над японской территорией. А 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда, это стало шестым по счету ядерным испытанием, которое стало самым мощным.

Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.