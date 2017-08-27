Очередной советник Трампа подготовил заявление об отставке - СМИ

Советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон остался недоволен реакцией Дональда Трампа на события в Шарлотсвилле, в связи с чем подготовил заявление об отставке. Об этом сообщает ABC News.

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Как отмечается, в интервью Financial Times Кон накануне заявил, что не намеревается уйти в отставку, хотя испытывает на себе давление тех, кто добивается его ухода, и тех, кто против этого. Однако осведомленный источник ABC News уверяет, что у Кона уже заготовлено заявление об отставке.

Телеканал отмечает, что реакция Трампа на беспорядки в Шарлотсвилле, когда он обвинил в них и ультраправых, и их противников, «вызвала отвращение» у советника президента.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает Кона как одного из основных кандидатов на пост нового главы Федеральной резервной системы США.