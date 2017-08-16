Трамп обвинил "обе стороны" в столкновениях в Шарлоттсвилле

Президент США Дональд Трамп обвинил «обе стороны» в насилии, которое произошло в конце прошлой недели в городе Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, пишет Reuters.

«С одной стороны была плохая группа и с другой стороны - группа, что была очень, очень насильственной», - заявил американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что не все присутствующие во время беспорядков люди были неонацистами.

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«Не все эти люди неонацистами, поверьте мне. Не все эти люди были сторонниками белого экстремизма», - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, 14 августа, суд в США отклонил возможность залога для 20-летнего Алекса Джеймса Филдса, которого обвиняют в сознательном убийстве и в трех случаях злонамеренного причинения телесных повреждений и побег с места ДТП после наезда на демонстрацию в Шарлоттсвилле. В результате наезда погибла одна участница акции и еще 19 человек были ранены, в городе было введено чрезвычайное положение.

Кроме того, еще два человека погибли после падения вертолета полиции, который изучал оперативную обстановку в городе. Также в городе произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников на почве решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, которые потерпели поражение в Гражданской войне 1861-65 годов, после чего на Юге было отменено рабство. Как митинг протеста против планов демонтажа статуи была организована акция «Объединим правых».