Взрыв в Манчестере: число погибших возросло до 22, среди них есть дети

При взрыве на Манчестер Арене, который произошел минувшей ночью во время концерта Арианы Гранде, погибли 22 человека. Об этом сообщил главный констебль города Ян Хопкинс, передает Guardian.

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По его словам, среди погибших есть дети.

Как писал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 19 человек, ранены 59. Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками, а металллоискателей на входе не было.