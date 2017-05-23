Взрыв в Манчестере: число погибших возросло до 22, среди них есть дети
09:37, 23 мая 2017Мир
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При взрыве пострадали 59 человек.
Зрители после взрыва / REUTERS
При взрыве на Манчестер Арене, который произошел минувшей ночью во время концерта Арианы Гранде, погибли 22 человека. Об этом сообщил главный констебль города Ян Хопкинс, передает Guardian.
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По его словам, среди погибших есть дети.
Как писал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 19 человек, ранены 59. Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками, а металллоискателей на входе не было.
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Новость в сюжете: Взрыв в Манчестере