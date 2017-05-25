В Королевской больнице Елизавета II увидела раненых детей из Манчестера (фото, видео)

Британская королева Елизавета Вторая прибыла в Королевскую детскую больницу Манчестера, чтобы лично навестить детей, пострадавших в теракте 22 мая.

Врачи по-прежнему пытаются спасти жизни нескольких человек, получивших особо тяжелые ранения, пишет Русская служба BBC.

Королева встретится не только с ранеными пациентами, но и с медицинским персоналом, чтобы поблагодарить их за работу в последние несколько дней после трагедии на "Манчестер-арене".

В эту больницу после теракта были доставлены 12 детей в возрасте до 16 лет.

Премьер-министр Тереза Мэй посетила эту больницу во вторник вечером.

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По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек находятся в больницах, 23 человека в критическом состоянии.Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии, России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство".

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" - самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, когда погибло более 50 человек.