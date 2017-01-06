The Washington Post: США перехватили, как высокопоставленные российские чиновники праздновали победу Трампа

Об этом пишут Адам Энтоус и Грег Миллер в статье "США перехватили, как высокопоставленные российские чиновники праздновали победу Трампа", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Бурная реакция высокопоставленных российских чиновников (в том числе тех, кому, согласно предположениям американских чиновников, было известно о кибер-кампании России по вмешательству в выборы в США) позволила разведке США прийти к выводу, что усилия Москвы, по крайней мере, частично, были направлены на то, чтобы помочь Трампу попасть в Белый дом.

Другая важная информация, собранная разведывательными агентствами США, включает определение личности "игроков", участвовавших в передаче украденных электронных писем демократов сайту WikiLeaks, а также различия в уровне предпринятых усилий российской разведки для проникновения и использования конфиденциальной информации, хранящейся в сети демократов и республиканцев.

Эти и другие данные являются ключевыми в беспрецедентном отчете разведки, который появился в Вашингтоне на этой неделе. В нем детально описаны доказательства вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года и перечислены другие кибер-операции Москвы в отношении избирательных систем США за последние девять лет.

Секретный документ (по словам чиновников, 50 страниц) был доставлен президенту Обаме в четверг, и ожидается, что он будет представлен Трампу в Нью-Йорке в пятницу высокопоставленными чиновниками разведки, в том числе директором национальной разведки Джеймсом Клэппером-младшим и директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

Учитывая скептицизм избранного президента в отношении разведки – в частности, ее выводов о России – брифинг в Trump Tower превратился в выяснение отношений между избранным президентом и спецслужбами, к которым он относится с пренебрежением.

"Русские радовались тому, что произошло 8 ноября, и они также были довольны тем, что сделали", - сказал высокопоставленный представитель США.

Американские чиновники отказались говорить, есть ли транскрипт перехваченных разговоров в засекреченной версии отчета, сделанного по распоряжению Обамы. Они также подчеркнули, что, хотя сообщения рассматриваются как отчетливый показатель намерений Москвы и явного предпочтения Трампа, их нельзя считать убедительными доказательствами усилий российской разведки по достижению этого результата.

"Существует множество различных доказательств, которые могут служить обоснованием, и различные факторы, которые позволяют разведывательному сообществу с высокой степенью уверенности" сказать, что Россия стремилась частично помочь Трампу, - говорит второй высокопоставленный американский чиновник, который рассматривал выводы разведки по кибер-операциям России.

Чиновники подчеркнули, что к "радиоразведке", как средству, аналитики относятся с осторожностью, поскольку заявления могут быть вырваны из контекста, а изощренные противники, включая Кремль, умело распространяют дезинформацию.

Американские должностные лица, которые просмотрели новый отчет, говорят, что он выходит далеко за рамки краткого публичного заявления, которое Клэппер и министр внутренней безопасности Джей Джонсон представили в октябре. В заявлении они обвинили Россию в "инициировании" кибер-операций для срыва выборов в США, а также заключили (подразумевая президента России Владимира Путина), что "санкционировать подобную деятельность могла только "верхушка" российского правительства".

Новый отчет включает материал из предыдущих оценок и в едином документе предоставляет подробности кибер-операций, начиная с 2008 года. Тем не менее, по словам чиновников США, даже в закрытом отчете нет никаких новых неожиданных разоблачений. Более короткая, рассекреченная версия, как ожидается, будет опубликована в начале следующей недели.

Предполагаемая роль России в выборах 2016 года и вопрос реакции Соединенных Штатов превратились в предмет ожесточенных споров в Вашингтоне; они сеют раздор среди республиканцев на Капитолийском холме, что затрудняет переход между администрациями Обамы и Трампа, и обостряет все более токсичные отношения между избранным президентом и американской разведкой.

Высокопоставленные законодатели призвали провести полное расследование российских хакерских атак. В выступлении перед Комитетом по вооруженным силам Сената в четверг, Клэппер заявил, что кибер-нападение Москвы на выборы выходит за рамки вмешательства и должно быть классифицировано как "активизм" (активное правительственное вмешательство).

На слушаниях в четверг, Клэппер заявил, что спецслужбы США "на самом деле более решительно отстаивают" выводы, сделанные в прошлом году, о решении России сорвать выборы в США. Он также направил свою риторику на иронию Трампа в социальных сетях в отношении разведки США, заявив, что "существует разница между скептицизмом и уничижением".

На прошлой неделе Обама объявил о ряде мер, направленных на то, чтобы наказать Россию. Эти действия он охарактеризовал как "необходимый и адекватный ответ на усилия, направленные на причинение вреда интересам США". Обама ввел экономические санкции в отношении российских разведслужб, выслал из Соединенных Штатов десятки предполагаемых российских разведчиков и закрыл два комплекса, которые на протяжении десятилетий предположительно служили убежищем для российских дипломатов, но администрация назвала их местами для осуществления шпионской деятельности.

Тем временем, Трамп продолжил свою практику атак в Twitter, обвинив спецслужбы США – написав слов "разведка" в кавычках – в откладывания запланированного брифинга по России и выборам. Чиновники США опровергли эти обвинения. Похоже, Трамп также встал на сторону основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который отрицает, что его организация получила украденные электронные письма от России. Но разведка США считает, что WikiLeaks получили материалы через посредников со связями с Кремлем.

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В четверг Трамп, казалось, отступил, обвинив "нечестные" СМИ в искажении его комментариев по поводу Ассанжа. "СМИ лгут, чтобы представить все так, будто я против "разведки", - сказал он, "когда, на самом деле, я большой поклонник!"

По словам американских чиновников, перехваченные сообщения, о существовании которых ранее не сообщалось, подкрепляют уверенность ЦРУ и других агентств в том, что цели Путина выходят за рамки подрывая доверия к избирательной электронной системе США. В конечном итоге, они направлены на изменение результата ожесточенной президентской гонки в сторону кандидата, который в большей степени соответствует целям внешней политики Москвы.

Сообщения также показали, что должностные лица самого высокого ранга в России ожидали, что победит Клинтон, и не рассчитывали, что им удастся достичь цели.

Российские официальные лица "были столь же удивлены, как и остальная часть мира", - сказал второй чиновник США, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы, касающиеся разведки.

"В этом случае, вы распознаете что-то, основываясь на их реакции", - сказал первый чиновник, добавив, что перехваченные разговоры подкрепляют "нестабильную уверенность" разведки.

В сообщениях также повторяются некоторые публичные комментарии Москвы. "Трамп понял настроение людей и продолжал идти до конца, когда никто не верил в него", - сказал Путин на пресс-конференции в прошлом месяце, добавив с усмешкой, "кроме вас и меня".

Чиновники разведки США полагают, что Путин на долгие годы затаил обиду на Клинтон, которую обвинял в подстрекательстве демонстраций в Москве в 2011 и 2012 годах, которые позорили Путина и расшатывали власть бывшего сотрудника КГБ.

Элитные подразделения разведки России в течение многих лет использовали возможности кибер-шпионажа для сбора информации о политиках США и политических кандидатах – также поступали и Соединенные Штаты в отношении России. Но решение Москвы, опубликовать тысячи украденных писем для общего доступа на WikiLeaks, было воспринято как провокационный отход от традиционных мер в шпионаже, сообщили чиновники в США.

В четверг Клэппер сказал, что есть разница между "актом шпионажа, который мы проводим так же, как другие страны, и нападением".

Должностные лица США говорят, что цели России, судя по всему, сместились с течением времени. Изначально хакерские операции Москвы были ориентированы практически на всех крупных кандидатов, в том числе на первичных конкурентов Трампа среди республиканцев, они осуществлялись в рамках довольно типичной подпольной программы сбора данных.

Первоначальная цель России заключалась в том, чтобы просто вмешаться и подорвать легитимность предполагаемой победы Клинтон. Но, когда Трамп стал кандидатом Республиканской партии и показал, что может соревноваться с Клинтон, цели России стали более амбициозными, говорят чиновники. В последние месяцы гонки можно было наблюдать постоянный поток украденных писем, которые вредили Клинтон, при этом, соответствующих публикаций о Трампе не было.

Россия также использовала социальные медиа и платформы "фальшивых новостей" в качестве "ускорителя", чтобы попытаться повысить рейтинг Трампа и подорвать позиции Клинтон, сказал второй чиновник.