Что известно о взрыве в Манчестере: все подробности (фото, видео)

Около 22:35 в Манчестере на стадионе Manchester Arena прогремел взрыв сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

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Очевидцы сообщили, что слышали один или два хлопка, предположительно, в фойе. Отмечается, что взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник.

Полиция подтвердила гибель 19 людей при взрыве на стадионе Манчестера. Она рассматривает инцидент как террористический акт.

Медработники-волонтеры, оказывающие помощь пострадавшим из-за взрыва, сталкиваются с ранениями, которые схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями. Отмечается, что террористы часто начиняют бомбы мелкими металлическими шариками и иными предметами для увеличения их поражающей силы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв, произошедший накануне в городе Манчестер, "ужасным терактом".

В сети уже появился ряд видео взрыва в Манчестере:

19 dead, 50 injured in #ManchesterArena explosion. Being treated as a terror incident. https://t.co/RaoedzKYpVpic.twitter.com/LJmydjJTnr — BBC North West (@BBCNWT) May 23, 2017

NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP — The Rouser (@RouserNews) May 23, 2017

Очевидцы шокированы произошедшим. Так, например, Эбби Маллен пишет: "Когда мы уходили, бомба взорвалась в сантиметрах от меня. Кожа людей, кровь, фекалии везде, в том числе в моих волосах и на моей сумке. Я до сих пор нахожу в волосах бог знает что. Я в порядке и вернулась в отель".

"Наша лучшая ночь превратилась в худшую", - пишет еще один свидетель инцидента.