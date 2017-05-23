Что известно о взрыве в Манчестере: все подробности (фото, видео)

08:11, 23 мая 2017
Мир
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Был слышен один или два хлопка, как рассказывают очевидцы.

В Манчестере прогремел взрыв / REUTERS

Около 22:35 в Манчестере на стадионе Manchester Arena прогремел взрыв сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

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Очевидцы сообщили, что слышали один или два хлопка, предположительно, в фойе. Отмечается, что взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник.

Полиция подтвердила гибель 19 людей при взрыве на стадионе Манчестера. Она рассматривает инцидент как террористический акт.

Медработники-волонтеры, оказывающие помощь пострадавшим из-за взрыва, сталкиваются с ранениями, которые схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями. Отмечается, что террористы часто начиняют бомбы мелкими металлическими шариками и иными предметами для увеличения их поражающей силы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв, произошедший накануне в городе Манчестер, "ужасным терактом".

В сети уже появился ряд видео взрыва в Манчестере:

Очевидцы шокированы произошедшим. Так, например, Эбби Маллен пишет: "Когда мы уходили, бомба взорвалась в сантиметрах от меня. Кожа людей, кровь, фекалии везде, в том числе в моих волосах и на моей сумке. Я до сих пор нахожу в волосах бог знает что. Я в порядке и вернулась в отель".

"Наша лучшая ночь превратилась в худшую", - пишет еще один свидетель инцидента.

Went from one of the best nights to one of the worst nights

Допис, поширений Emily Watson (@emily_jayne16xx)

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