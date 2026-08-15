В некоторых странах ЕС требуют предоставить данные из 'Резерв+': в МИД объяснили ситуацию

Такие случаи происходят для того, чтобы проверить, законно ли украинцы выехали из Украины.

В связи со случаями истребования в некоторых странах Европейского Союза у граждан Украины военно-учетных документов, в частности данных из приложения "Резерв+", при обращении украинцев за временной защитой на территории ЕС, в Министерстве иностранных дел Украины выступили с разъяснением. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МИД.

"МИД известно о случаях, когда в отдельных государствах-членах ЕС у граждан Украины, в частности женщин, при оформлении временной защиты запрашивались сведения из "Резерв+", - говорится в сообщении.

Как пояснили украинские дипломаты, такая ситуация связана с введением Европейским Союзом новых правил получения временной защиты (решение Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года).

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"Поскольку Европейский Союз пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений относительно практического выполнения упомянутого Решения, отдельные национальные органы могут применять новые правила, исходя из собственных инструкций. Именно с этим связаны упомянутые ситуации, которые носят временный характер - до предоставления ЕС государствам-членам единых разъяснений относительно введения новых правил", - отмечается в сообщении.

Как отметили в МИД, такие случаи не носят массовый характер и касаются в основном тех ситуаций, в которых заявители не смогли подтвердить законность выезда из Украины. Например, не смогли предъявить в украинском паспорте для выезда за границу штамп Государственной пограничной службы о пересечении границы при выезде из Украины.

"При наличии подтверждения законности выезда необходимости предоставлять сведения из "Резерв+" не должно возникать. В то же время при временном отсутствии унифицированного подхода такие случаи в отдельных странах могут иметь место", - добавили в МИД.

Вместе с тем украинская сторона ожидает от ЕС скорейшего упорядочения практики применения новых правил с учетом наших обращений.

Украинские беженцы в Европе - что известно

Как сообщал УНИАН, ЕС окончательно определился, что делать с украинскими уклонистами. В частности, 30 июля 2026 года в Евросоюзе одобрили продление действия временной защиты для украинцев, спасающихся от войны, до 4 марта 2028 года.

При этом вновь прибывшие украинцы смогут получить статус временной защиты только при условии, что смогут подтвердить отсутствие у них проблем с ТЦК. Доказательством этого может, в частности, служить штамп с украинской границы, подтверждающий легальный выезд из страны, или же документы, прямо подтверждающие освобождение от военной службы.

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