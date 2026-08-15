В Китае поезд разогнался до 800 км/ч за 5 секунд и установил мировой рекорд

Это экспериментальная модель, и прокатиться на ней пока не получится.

Китайские исследователи разогнали экспериментальный поезд на магнитной подушке с места до 800 километров в час всего за 5,3 секунды, установив новый мировой рекорд.

Как пишет Der Standard, эксперимент был проведен на испытательном полигоне длиной один километр в провинции Хубэй, центральный Китай. Поезд весом 1,1-тонны достиг максимальной скорости, проехав около 600 метров, а затем безопасно остановился в конце трассы. По данным китайского государственного информационного агентства, это был третий рекорд скорости, установленный лабораторией: в июне 2025-го поезд разогнали до 650 км/ч, а в июле – до 700 км/ч.

Одной из важнейших особенностей технологии магнитной левитации является то, что колеса транспортного средства не соприкасаются с рельсами. Сильные магнитные поля удерживают поезд над направляющим рельсом, а ускорение также осуществляется электромагнитными силами. Поскольку отсутствует традиционное соединение колеса с рельсом, возникающее сопротивление качению исчезает, но на высоких скоростях сопротивление воздуха по-прежнему представляет собой серьезное препятствие.

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Пока что поезд не будет перевозить пассажиров

800 километров в час соответствует скорости 222 метра в секунду, что, при достижении за 5,3 секунды, представляет собой среднее ускорение около 4,3 g. Такая нагрузка была бы неприемлема в обычном пассажирском движении.

Цель эксперимента – прежде всего проверить пределы электромагнитной тяги, левитации, энергоснабжения и управления высокой скоростью. Лаборатория также намерена использовать эту технологию для исследования поездов на магнитной левитации следующего поколения, сверхскоростных электромагнитных испытательных саней и электромагнитных систем запуска для космической техники.

При этом для повседневных поездок недостаточно построить скоростной поезд: необходимо также решить проблемы безопасного разгона и торможения, допустимой нагрузки для пассажиров, чрезвычайно дорогостоящей инфраструктуры путей и экономичной эксплуатации высокоскоростной сети. Поэтому рекорд пока является скорее технологической демонстрацией, чем предвестником скорого запуска железной дороги со скоростью 800 километров в час.

Ранее в Шанхае совершил первый полет новый вариант китайского авиалайнера COMAC C919, разработанный для эксплуатации в высокогорных аэропортах.

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