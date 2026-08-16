Не сбита ни одна баллистика: в Воздушных силах рассказали о деталях ночной атаки россиян

Россия нанесла удар по Украине ракетами "Оникс" и "Искандер".

В ночь на воскресенье, 16 августа, российская оккупационная армия нанесла по Украине комбинированный удар, в том числе ракетами "Оникс" и "Искандер". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что в ночь на 16 августа (с 18:00 15 августа) противник атаковал Киев, Кременчуг и Кривой Рог противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23", которые были запущены из Курской, Брянской и Воронежской областей России. Также Украина подверглась атаке управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Херсонской области и Белгородской области РФ. Кроме того, противник применил 106 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, а также из ТОТ Донецк и АР Крым.

"Основное направление удара – Киевская, Полтавская и Днепропетровская области", – отмечают в Воздушных силах.

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При этом в ВС не уточняют, сколько именно ракет запустил враг.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 85 российских БПЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках и падение обломков сбитых ракет в 3 точках.

Ночная атака россиян

Как писал УНИАН, сегодня ночью РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате атаки вспыхнули пожары в двух районах, есть пострадавшие.

По последним данным, пострадали 2 человека, в Оболонском и Голосеевском районах возникли пожары, произошли разрушения.

В частности, в Оболонском районе – масштабный пожар на территории одного из рынков. СМИ пишут, что книжный рынок возле метро "Почайна" полностью сгорел, также пострадал вход в метро.

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