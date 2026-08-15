Последняя страна Европы отменила запрет для женщин возглавлять государство

Отныне в Европе не осталось государств, где женщина не имеет права руководить страной.

Европейское микрогосударство Лихтенштейн, зажатое между Австрией и Швейцарией, меняет свои законы, чтобы позволить женщинам наследовать трон. Об этом пишет Apnews со ссылкой на заявление Княжеского дома страны.

Наследный принц Алоиз объявил об изменениях в своей речи по случаю национального дня Лихтенштейна. По его словам, новые правила были одобрены в среду двумя третями членов княжеской семьи, имеющих право голоса в таких вопросах.

"Способность сочетать преемственность и обновление – это также принцип, который мы поддерживаем внутри княжеского дома. Линия наследования будет изменена с мужского первородства на абсолютное первородство. Это означает, что в будущем первый ребенок, независимо от пола, станет наследником престола и впоследствии княгиней или князем Лихтенштейна", – отметил Алоиз.

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Вместе с тем отмечается, что изменение правил не повлияет на порядок наследования среди уже определённых наследников престола.

Формальным правителем Лихтенштейна в настоящее время является князь Ханс-Адам II. Но еще в 2004 году он передал большую часть своих полномочий Алоизу, своему старшему сыну, которому сейчас 58 лет. Старшим из четырёх детей Алоиза является 31-летний принц Йозеф Венцель.

Как отмечает Apnews, Лихтенштейн – 40-тысячное микрогосударство с очень высоким уровнем жизни и традиционной монархической системой. Правящий князь имеет право вето на результаты референдума, назначать судей и распускать правительство.

Страна отличается консервативностью по сравнению с соседями. Например, она последней среди европейских стран предоставила женщинам право голоса на национальных выборах. Это произошло только в 1984 году. И только в прошлом году правительство Лихтенштейна впервые возглавила женщина.

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