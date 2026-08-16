Назван аэропорт, который стал самым загруженным по количеству международных рейсов

Резкий рост пассажиропотока в аэропорту Инчхон частично объясняется сбоями в транспортном сообщении на Ближнем Востоке, вызванными войной США и Ирана.

По новым данным, южнокорейский аэропорт Инчхон впервые стал самым загруженным в мире по объему международных пассажирских перевозок. Об этом пишет euronews.

Расположенный примерно в 48 километрах от столицы Сеула, он является главными воротами страны.

По предварительным данным Международного совета аэропортов (ACI), которые будут подтверждены в ежемесячном отчете группы о мировом пассажиропотоке в аэропортах в сентябре, за первые шесть месяцев 2026 года аэропорт обслужил 38,39 миллиона международных пассажиров.

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На втором месте находится лондонский аэропорт Хитроу с 37,79 миллионами пассажиров, за ним следует сингапурский аэропорт Чанги с 34,53 миллионами.

В южнокорейском аэропорту наблюдается рост пассажиропотока из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Резкий рост пассажиропотока в аэропорту Инчхон частично объясняется сбоями в транспортном сообщении на Ближнем Востоке, вызванными войной США и Ирана.

Отмечается, что конфликт перенаправил пассажиропоток от ключевых узловых аэропортов, таких как Дубай, увеличив вместо этого количество пассажиров на маршрутах через Восточную Азию, сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на компанию Incheon International Airport Corporation.

Количество транзитных пассажиров в Инчхоне в первом полугодии этого года выросло на 18,1% до 4,24 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в аэропорту. Количество транзитных пассажиров с конечными пунктами назначения в Европе выросло на 63,2% в годовом исчислении до 210 000.

Интересно, что аэропорт Инчхон, открытый в 2001 году, обслуживает 101 авиакомпанию, выполняющую рейсы в 183 города, включая 158 международных направлений.

Проект расширения, завершенный в 2024 году, увеличил годовую пропускную способность аэропорта до 106 миллионов пассажиров.

Впервые аэропорт Инчхон возглавил мировой рейтинг по международному пассажиропотоку. В 2002 году аэропорт занимал 10-е место в мире, поднявшись на пятое в 2018 году и на третье в 2024 и 2025 годах.

Дубайский международный аэропорт, занимавший второе место как в 2024, так и в 2025 году по годовой статистике, по прогнозам, в этом году не войдет в пятерку лидеров.

Ранее данные ACI подтвердили, что лондонский аэропорт Хитроу обогнал стамбульский аэропорт, став самым загруженным в Европе по общему количеству пассажиров. В июле через терминалы британского аэропорта прошло 7,9 миллиона пассажиров, а через стамбульский - 8,15 миллиона.

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