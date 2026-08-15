Обычный iPhone 17 неожиданно сравнялся с Galaxy S26 Ultra в рейтинге камер

Эксперты особенно высоко оценили видеосъемку, надежную работу автофокуса и эффективную стабилизацию изображения.

Базовый iPhone 17 неожиданно оказался на одном уровне с более дорогими флагманами по качеству камер. В обновленном рейтинге DxOMark смартфон Apple получил 157 баллов и занял 20 место, разделив позицию сразу с тремя моделями – iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra и Samsung S26 Ultra.

При этом по сравнению с iPhone 16 результат вырос сразу на 10 баллов. Главным улучшением стал переход с 12 на 48-мегапиксельный сенсор в ультраширокоугольной камере. В основной камере аппаратных изменений нет: Apple сохранила 48-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.6 и размером 1/1,56 дюйма.

Эксперты DxOMark особенно высоко оценили видеосъемку iPhone 17. Телефон показывает хорошие результаты при разных условиях освещения, обеспечивает надежную работу автофокуса и эффективную стабилизацию изображения.

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Отдельно отмечаются естественная цветопередача, быстрый автофокус и небольшой уровень цифрового шума. По подавлению шума iPhone 17 даже превзошел Pro-версию, хотя за это пришлось заплатить небольшой потерей мелких деталей и текстур в отдельных сценах.

Самым слабым местом модели осталась съемка с приближением. В отличие от Pro-версии, стандартный iPhone 17 не имеет отдельного телеобъектива и использует цифровой зум, что сказалось на итоговой оценке. Неидеально работает и портретный режим – особенно при групповой съемке.

По слухам, Apple впервые за много лет откажется от одновременного запуска всех основных моделей iPhone. Топовые iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Ultra выйдут осенью 2026 года, а iPhone 18 и iPhone Air перенесли на весну 2027-го.

Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.

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