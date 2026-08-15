Комета Галлея снова приблизится к Солнцу: когда ее можно будет увидеть

Ученые подсчитали, когда комета Галлея пройдет ближайшую к Солнцу точку своей орбиты.

Комета Галлея снова направляется во внутреннюю часть Солнечной системы. 28 июля 2061 года она достигнет перигелия – ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. Следующего такого возвращения придется ждать до 27 марта 2134 года. Поэтому для многих людей, живущих сегодня, 2061-й станет единственной реальной возможностью увидеть знаменитую комету, пишет Space Daily.

Однако 28 июля – это не единственный день, когда ее можно будет наблюдать. По мере приближения к Солнцу его тепло заставит комету активнее выделять газ и пыль. Вокруг ядра сформируется кома, а затем появятся характерные хвосты. Поэтому период наблюдений растянется на значительно более длительное время.

Точная дата перигелия уже рассчитана, однако определить лучшие дни для наблюдения заранее невозможно. Это будет зависеть от положения кометы относительно Солнца и Земли, широты наблюдателя, продолжительности сумерек, погоды и лунного света.

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Почему комета Галлея так знаменита

Комета получила имя в честь английского астронома Эдмонда Галлея. Он сравнил траектории ярких комет, наблюдавшихся в 1531, 1607 и 1682 годах, и предположил, что речь идет об одном и том же объекте, который периодически возвращается. Галлей предсказал его появление, и в 1758 году комета действительно вернулась – уже после смерти ученого.

По данным NASA, наблюдения этой кометы насчитывают более двух тысяч лет. Сегодня она имеет официальное обозначение 1P/Halley и считается периодической кометой.

Привычное утверждение, что эта комета возвращается каждые 76 лет, является лишь приблизительным. Интервал между появлениями меняется примерно от 74 до 79 лет. На орбиту влияют гравитация планет и небольшие выбросы вещества с поверхности кометы.

В 2061 году условия будут лучше, чем в 1986-м

Последний раз комета Галлея проходила перигелий 9 февраля 1986 года. Для многих жителей Земли ее появление оказалось разочаровывающим: положение относительно Солнца было неудобным для наблюдений.

В 2061 году геометрия должна быть значительно благоприятнее. Земля и комета окажутся по одну сторону от Солнца примерно во время перигелия. Однако это не гарантирует определенной яркости: активность кометы может оказаться непредсказуемой, а городская засветка способна скрыть слабый хвост.

В 1986 году комета стала не только объектом наблюдений, но и важной целью космических исследований. Аппарат Giotto приблизился к ее ядру примерно на 596 километров и показал, что оно имеет вытянутую форму и отражает крайне мало солнечного света. При этом небольшие активные участки поверхности выбрасывают достаточно вещества, чтобы создать огромную яркую кому и хвост.

Интересно, что Земля сталкивается с частицами Галлея ежегодно. Эта комета является источником двух известных метеорных потоков – Орионид в октябре и Эта-Акварид в мае. Земля пересекает след пыли, оставленный кометой во время предыдущих прохождений.

Напомним, ранее телескоп "Хаббл" чудом успел поймать момент взрыва известной кометы.

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