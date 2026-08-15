Цены на арбузы в Украине продолжают падать: сколько стоит киллограмм теперь

Отмечается, что погода способствует активному сбору урожая.

В Украине идет активный сбор урожая арбузов благодаря благоприятным погодным условиям. В связи с этим предложение на рынке только увеличивается.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сейчас оптовые цены на арбузы уже опустились до 2-10 грн/кг, что в среднем на 34% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Ситуация на рынке обусловлена тем, что из-за жаркой погоды темпы созревания арбузов в полях существенно ускорились, но засуха в южных областях негативно сказывается на качестве продукции. При этом фермеры рассказали, что ситуация осложняется тем, что основную долю урожая составляет продукция крупного калибра, спрос на которую слабый.

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Стоит отметить, что сейчас арбузы в Украине стоят в среднем на 47% дешевле, чем годом ранее. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены смогут только владельцы арбузов высокого качества, тогда как предложение такой продукции ограничено. В то же время цены на арбузы весом свыше 5 кг, вероятнее всего, продолжат снижаться, поскольку фермеры будут пытаться быстрее их продать.

Цены на арбузы в супермаркетах Украины

В Varus это популярное летнее лакомство продают по 11,90 грн/кг, но с учетом скидки.

При этом в АТБ арбуз можно купить по 17,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 19 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На рынке снова появилась клубника, цена которой оптом начинается от 100 гривень за килограмм. Более крупную ягоду продают по 140–160 гривень. Эксперты отмечают, что клубника переживает уже "третий сезон" этим летом.

Кроме того, на прошлой неделе падали цены на морковь из-за переизбытка овоща на рынке.

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