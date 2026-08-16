Залетел из Молдовы: истребитель НАТО сбил беспилотник над Румынией

Румынские военные заявили, что беспилотник вторгся в воздушное пространство страны со стороны Молдовы, после чего его сбил самолет F-18, выполнявший миссию НАТО.

Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, сбил беспилотник, незаконно залетевший на территорию Румынии. Это уже четвертый беспилотный летательный аппарат, уничтоженный румынскими военными с начала года. Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

По данным ведомства, радары обнаружили беспилотник примерно в 24 километрах к северу от города Галац. Он вошел в воздушное пространство Румынии со стороны соседней Молдовы. Происхождение аппарата пока официально не установлено.

"Истребитель F-18 установил радиолокационный контакт с целью и получил разрешение на её поражение", – говорится в заявлении министерства.

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Беспилотник был сбит в 05:01. По предварительной информации, его обломки упали в безлюдной местности между двумя деревнями, поэтому сообщений о пострадавших или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

Инциденты с беспилотниками в Румынии

Румыния, являющаяся членом НАТО, имеет 614-километровую сухопутную границу с Украиной. С начала полномасштабной войны России против Украины её воздушное пространство неоднократно нарушали российские беспилотники.

Только в июле румынские пилоты на истребителях F-16 сбили три российских беспилотника. Это были первые случаи, когда Румыния уничтожила такие цели после десятков нарушений своего воздушного пространства.

Всего два дня назад, 14 августа, в Румынии, в нескольких километрах от границы с Украиной, упал беспилотник, который до этого некоторое время летел над территорией страны.

Ранее в этом году один из российских беспилотников во время ночной атаки на Украину попал в жилой дом в Галаце. Тогда два человека получили ранения.

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