Банкир Кремля предрек России поражение в войне на истощение с Украиной

Российский экономист считает, что экономика Украины не рухнет, несмотря на все ее трудности и проблемы.

Россия не сможет победить в войне на истощение, пока Украину поддерживает Запад. Как пишет The Moscow Times, об этом на заседании дискуссионого клуба заявил Андрей Клепач, главный экономист ВЭБа, ключевого российского госбанка, который финансирует нацпроекты Кремля и имеет статус "госкорпорации развития".

Клепач акцентировал внимание на растущих издержках российской экономики от западных санкций и украинских ударов по российской транспортной, нефтегазовой и военно-проимышленной инфраструктуре. При этом Россия, застрявшая в войне, по мнению банкира, отстает от остального мира в технологической и экономической конкуренции.

"Мы отстаём. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причём, я уже сказал, мы её проигрываем не только Китаю и США, мы в чём-то её проигрываем Украине", - заявил Клепач.

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Банкир отметил, что украинская экономика "в какой-то части разрушена" и страдает от демографической катастрофы, но вопреки всему "выживает". В том числе за счет огромной финансовой помощи от Запада.

"Мы в этой в войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там всё рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки", – продолжил Клепач.

Как рассказал банкир, после военного бума 2023–24 гг. российская экономика сейчас перешла к падению. Он отмечает, что гражданские отрасли - от авиапрома до пищевой промышленности - уже скатились в рецессию.

Клепач полагает, что экономические трудности в конечном счете спровоцируют "социальный кризис" в России. Причём именно "тогда, когда его никто особо не ожидает".

"Никто не ожидал, я напомню, и Февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что "мы не доживём", но дожил уже через несколько месяцев. <...> Экономически мы не рухнем, но и наше отставание будет нарастать со всеми вытекающими последствиями", – заключил он.

Война в Украине

Как писал УНИАН, известный украинский предприниматель и банкир Андрей Онистрат высказал мнение, что война в Украине может закончиться внезапно из-за условного "черного лебедя", который накроет Россию. Он предрек катастрофическое для агрессора внутреннее потрясение, вроде бунта Пригожина, но с более серьезными последствиями.

"Это может быть какой-то ФСБшный переворот. Это может быть какой-то внутренний переворот, может быть еще что-то. Ну, это сложно предсказать. Поэтому он и "черный лебедь" – потому что никто не знает, что это будет", – пояснил Онистрат.

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