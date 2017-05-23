Медики рассказали о характере ранений у пострадавших при взрыве в Манчестере

Медработники-волонтеры, оказывающие помощь пострадавшим из-за взрыва на британском стадионе «Манчестер-арена», сталкиваются с ранениями, которые схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями. Об этом сообщает BBC News.

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Отмечается, что террористы часто начиняют бомбы мелкими металлическими шариками и иными предметами для увеличения их поражающей силы.

Как сообщалось ранее, в полиции сообщили, что инцидент в настоящее время рассматривается как террористический акт, пока не появятся данные, опровергающие эту версию.

Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.