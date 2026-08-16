Россия ударила по крупному предприятию в Кривом Роге, есть погибший и раненые

В тяжелом состоянии в больницу доставили одного мужчину, еще 10 раненых госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В ночь на 16 августа российские оккупанты атаковали Кривой Рог дронами и баллистическими ракетами, в результате чего один человек погиб, более десятка получили ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. "Враг нанес удары по Кривому Рогу. Атаковал промышленные объекты. Возник пожар. На месте работают спасатели", – отметил он.

По информации главы ОВА, на данный момент известно о 13 раненых. "В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнего мужчину. 10 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие проходят обследование", – уточнил он.

Видео дня

Согласно спутниковым снимкам сервиса отслеживания пожаров NASA FIRMS, вероятно, было поражено предприятие горно-металлургического комплекса Украины – "АрселорМиттал Кривой Рог".

Российские атаки на Украину

7 августа оккупанты атаковали Одессу, в результате чего был поврежден футбольный стадион "Черноморец", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

А в ночь на 1 августа российский беспилотник атаковал склад украинского издательства "Ранок" в Харькове, в результате чего сгорели тысячи хранившихся там книг.

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