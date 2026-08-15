В Польше предложили создать 'Европейский легион' с украинцами

Министр подчеркнул, что речь идет не о построении параллельной альтернативы НАТО или дублировании структур, а о более сильной европейской опоре в рамках Альянса.

Европе необходима гораздо более глубокая военная интеграция и создание постоянного "Европейского легиона", который будет действовать как дополнение к НАТО и сможет привлекать украинских ветеранов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Kathimerini.

Он подчеркнул, что Вашингтон годами сигнализировал о смещении стратегического фокуса в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

По словам Сикорского, США остаются незаменимым якорем коллективной обороны и будут предоставлять уникальные технологические и разведывательные возможности, но Европа должна выполнять тяжелую работу непосредственно на местах.

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Глава польского дипломатического ведомства утверждает, что для этого Евросоюзу нужны постоянные силы, которые могут формироваться из опытных специалистов. Сикорский заявил:

"Я решительно выступаю за создание "Европейского легиона" - целенаправленных, постоянных сил, которые могли бы набирать опытных профессионалов из более широкой европейской семьи, включая закаленные в боях ветераны после войны".

Министр подчеркнул, что речь идет не о построении параллельной альтернативы НАТО или дублировании структур, а о более сильной европейской опоре в рамках Альянса.

Гибридные угрозы со стороны РФ и мирные переговоры

Он отметил, что Россия уже ведет против европейских обществ активную гибридную войну из-за саботажа, дезинформации, кибератаки и провокации.

По его словам, Москва применяет доктрину "Маскировка", основанную на дезинформации, камуфляже и операциях под чужим флагом. Чем хуже РФ выступает на поле боя в Украине, тем более агрессивно Кремль пытается дестабилизировать Запад.

При єтом Сикорский выразил оговорку относительно дипломатических усилий по прекращению российской агрессии.

"Любой долгосрочный мир в нашем регионе не может быть установлен без поддержки украинцев. Это должен быть мир, который фактически подпишут Киев и Москва", - подчеркнул Сикорский.

Министр добавил, что Европа, в частности Польша, должна лидировать за столом переговоров, поскольку европейцы ежедневно становятся мишенями гибридных атак РФ.

Подготовка НАТО в агресии РФ

После резкого увеличения числа тревожных вылетов самолетов НАТО из-за активности российских ВВС в июле ситуация у восточного фланга альянса неожиданно стала спокойнее.

По данным НАТО, в июле 2026 года количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на этой неделе российские военные самолеты больше не нарушали воздушное пространство стран альянса.

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