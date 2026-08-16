Трасса сожженных заправок: в Der Spiegel назвали главную цель ударов РФ

Российская кампания против АЗС, хотя и сеет страх и вызывает экономические трудности, пока не привела к широкомасштабной нехватке топлива.

С апреля Россия атаковала более 200 АЗС в Украине с помощью беспилотников, крылатых ракет и планирующих бомб, по меньшей мере 80 из них - в Харьковской области. Об этом пишет Der Spiegel.

Украинские чиновники считают, что это месть России, ответная мера на успешные украинские атаки на НПЗ и нефтяные терминалы в глубине России.

"Их позиция такова: если у нас закончился бензин, почему у вас всё должно продолжаться как обычно?" - сказал глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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Российские НПЗ в основном принадлежат крупным корпорациям или государству, в то время как украинские АЗС часто управляются независимыми операторами. И в отличие от НПЗ заправки постоянно посещают гражданские.

"За этим стоят две основные цели. Первая - посеять террор и сломить дух сопротивления среди простых людей. Вторая - пропаганда. Когда российские беспилотники-камикадзе врезаются в украинские АЗС, они записывают видео, которые затем распространяются в интернете, - пояснил Сергей Куюн, специалист по украинскому топливному рынку

Отмечается, что для украинцев заправки - это гораздо больше, чем просто место для заправки - это социальный институт, место встречи, где люди задерживаются дольше, чем нужно, чтобы поесть хот-дог с друзьями.

К востоку от Полтавы на важнейшей магистрали М-03, соединяющей Киев с Харьковом, осталось лишь несколько неповрежденных АЗС.

Важно, что крупные сети восстанавливают около 80% атакованных автозаправочных станций - не всегда полностью восстанавливая архитектуру, но, по крайней мере, функциональность. Для укрепления используются мешки с песком, бетонные блоки и сетки для защиты от дронов. Большинство топливных баков расположены под землей под бетонным покрытием и поэтому выдерживают атаки.

Таким образом, российская кампания против АЗС, хотя и сеет страх и вызывает экономические трудности, пока не привела к широкомасштабной нехватке топлива.

Несколько дней назад беспилотник с искусственным интеллектом атаковал автоцистерну недалеко от румынской границы, откуда Украина импортирует топливо. Куюн пояснил:

"Водители больше не хотят ездить по этим маршрутам, потому что это очень опасно. Это может нарушить поставки и распределение. По сравнению с этим, нападения на автозаправочные станции - менее серьезная проблема".

Ситуация с бензином в РФ

Стоит отметить, что в начале августа в Российской Федерации началась новая волна топливного кризиса, связанная с ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

Жители разных областей - от юга страны до Приморья - сообщали о многочасовых очередях на АЗС. В некоторых регионах вновь вводят ограничения на продажу бензина в одни руки.

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