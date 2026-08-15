Люди идут гуськом: самый популярный пешеходный маршрут Европы хотят ограничить

Туристов так много, что это превращается в очередь к маршрутке, а не в пеший поход.

Туристический маршрут к горе Монблан, один из самых популярных многодневных пеших маршрутов Европы, может быть частично переведен на систему предварительного бронирования. Об этом пишет Euronews.

Маршрут протяженностью около 170 километров проходит по территории Франции, Италии и Швейцарии и ежегодно привлекает около 80 тысяч туристов. Рост числа путешественников уже создает проблемы на наиболее загруженных участках.

Как сообщает издание, группы туристов местами движутся настолько плотно, что между ними почти не остается свободного пространства. Местные жители также жалуются на поведение части посетителей и считают ситуацию все более сложной.

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Мэр французского городка Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейекс призывает ограничить доступ к маршруту уже с весны 2027 года. Он предлагает ввести проверки и санкции для тех, кто не будет соблюдать новые правила.

"Сегодня мы движемся гуськом. Люди могут видеть только спины тех, кто идет впереди. Это вряд ли идеально", – описывает ситуацию чиновник.

По замыслу французской стороны, туристы, планирующие пройти Tour du Mont-Blanc, в будущем должны будут заранее забронировать место в горном приюте или в официально обозначенной зоне для бивака. Если места не будет, путешественникам придётся перенести поход на следующий год.

Непосредственно через территорию Сен-Жерве-ле-Бена проходит лишь небольшая часть маршрута. В то же время, по данным Euronews, другие муниципалитеты французской части "Тур дю Мон-Блан" также координируют свои действия и намерены ввести новые правила следующей весной.

В Швейцарии пока не планируют аналогичных ограничений. В то же время мэр Орсьера в кантоне Вале Йоахим Раусис признает, что проблему нужно решать. По его мнению, прежде всего необходима координация между странами, через которые проходит маршрут.

Как отмечает издание, наплыв туристов создает трудности и для горных гидов. Из-за необходимости бронировать отели и приюты примерно за год вперед самозанятым гидам сложно планировать работу, ведь их клиенты редко определяются с поездкой настолько заранее.

Новости туризма

Как писал УНИАН, в конце августа в Греции состоится масштабное культурное событие – более сотни археологических памятников и музеев откроются для посетителей в ночь полнолуния. 28 августа с 19:30 до полуночи туристы смогут бесплатно осмотреть античные храмы, дворцы и другие исторические места при лунном свете, а также посетить концерты и экскурсии.

Также мы сообщали, что на пляжах Французской Ривьеры участились случаи появления диких кабанов, которых привлекают остатки еды и мусор, оставленный туристами. Популяция этих животных стремительно растет, и даже массовый отстрел не успевает сдерживать их численность, что создает опасность для людей и наносит значительный ущерб сельскому хозяйству.

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