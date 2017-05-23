NBC сообщил о 20 погибших в результате взрыва в Манчестере

В результате взрыва в британском Манчестере погибли минимум 20 человек, несколько сотен пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на спецслужбы Великобритании и США.

По словам собеседников телеканала, на "Манчестер арене", предположительно, было два взрыва. Однако, что это были за взрывы, пока не установлено.

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Источники подчеркивают, что вся информация пока является предварительной.

Сообщается, что после инцидента был закрыт железнодорожный вокзал Виктория, расположенный рядом со стадионом. Терминал не принимает и не отправляет поезда.

Ранее сообщалось, что два "взрыва" прогремели в понедельник возле крытого стадиона города Манчестер, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Полиция Большого Манчестера на своей странице в Twitter сообщила о погибших и раненных после двух предполагаемых взрывов.