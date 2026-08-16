Ученые нашли окаменелость древнего существа в 9000 километрах от места, где оно обитало

Традиционно считалось, что разнообразие этих морских рептилий уменьшилось по сравнению с более ранними этапами их эволюции.

Более ста лет считалось, что история ихтиозавров в известняковых отложениях Платтенкальк на юге Германии, где недавно из-за лесного пожара полностью эвакуировали деревню, определяется одним морским существом, но теперь это предположение рухнуло. Об этом пишет Daily Galaxy.

Палеонтологи идентифицировали второй вид, Jabalisaurus tethyensis, скрывающийся на виду среди образцов, долгое время неправильно классифицированных в музейных коллекциях, и его ближайшие родственники, как ни удивительно, обнаружены почти в 9000 километрах от него, в Мексике.

Отмечается, что платтенкалькские отложения на юге Германии - это не обычное горное образование. Этот мелкозернистый известняк - тот же богатый окаменелостями слой, в котором был найден археоптерикс, окаменелая птица, изменившая научное понимание перехода от динозавров к птицам. Более века исследователи, изучавшие эти отложения, считали, что только Aegirosaurus leptospondylus представлял собой ихтиозавров, населявших это древнее море.

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Эта интерпретация, основанная на представлении об одном виде, также повлияла на более широкие представления о позднеюрских ихтиозаврах. Ученые традиционно считали, что разнообразие этих морских рептилий уменьшилось по сравнению с более ранними этапами их эволюции.

Забытое существо, скрывающееся в музейных коллекциях

Группа исследователей под руководством доктора Эрин Максвелл из Государственного музея естествознания в Штутгарте не обнаружила нового места находки окаменелостей. Вместо этого они идентифицировали новый вид среди образцов, уже хранящихся в музейных коллекциях и ранее классифицированных как эгирозавр.

Интересно, что главный экспонат - небольшой, незрелый скелет, хранящийся в Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии в Мюнхене. Первоначально он был найден в карьере Гайсберг недалеко от Апфельталя, Бавария. К этому виду были отнесены еще два образца: один из Государственного музея естествознания в Штутгарте, а другой из Юрского музея Айхштетта, где окаменелость сохранила полный контур мягких тканей.

Jabalisaurus tethyensis был ихтиозавром среднего размера из группы офтальмозавров, достигавшим, по оценкам, длины от 2 до 2,9 метров.

Как описано в исследовании, опубликованном в журнале Palaeontologia Electronica, у него был тонкий, высококорончатый череп и зубы с мелкими ребрами, что предполагает, что он, вероятно, питался мелкой костистой рыбой. Его кожа, по-видимому, была гладкой, что соответствует наблюдениям за другими ихтиозаврами, принадлежащими к той же линии. Животное обитало в теплых водах океана Тетис около 150 миллионов лет назад в поздней юре.

Юрские ихтиозавры были более разнообразны, чем считалось ранее

В своем исследовании доктор Максвелл и ее коллеги поместили это существо в более длительный эволюционный период ихтиозавров. По словам исследователей, эти мезозойские морские рептилии впервые появились в палеонтологической летописи в раннем триасе и существовали до начала позднего мелового периода.

Важно, что группа достигла своего наивысшего разнообразия и анатомической изменчивости в течение первых 8,7 миллионов лет своей эволюции, периода, связанного с быстрой адаптацией к различным морским средам и источникам пищи. Ученые пояснили:

"К юре, и особенно к концу ааленского яруса (началу средней юры), ихтиозавры занимали более ограниченный диапазон экоморфотипов и исторически рассматривались как соответственно сократившиеся в таксономическом разнообразии".

Идентификация Jabalisaurus tethyensis меняет картину. Это открытие удваивает число известных видов ихтиозавров в немецких платтенкалькских отложениях, показывая, что там обитало больше этих древних морских существ, чем ученые предполагали ранее. Некоторые из них просто оставались незамеченными, потому что их окаменелости в прошлом классифицировались по-разному.

Новоизученный род раскрывает утраченную связь с юрскими морями

Интересно, что самым удивительным аспектом открытия является не только сам вид, но и географическая история этого древнего морского существа. До сих пор Jabalisaurus был известен только из региона Мексиканского залива. Его присутствие в Баварии свидетельствует о том, что это ихтиозавр обитало на гораздо более обширной территории древнего океана Тетис и соединяло прото-карибские моря.

Ученые выявили две тесно связанные пары видов, распространенные в этих регионах: Jabalisaurus meztli и Jabalisaurus tethyensis, а также Parrassaurus yacahuitztli и Aegirosaurus leptospondylus. В статье сказано:

"Несмотря на очевидную высокую степень связи морских местообитаний поздней юры, фауна ихтиозавров поздней юры из прото-Мексиканского залива интерпретировалась как высокоэндемичная".

Вместо этого исследование показывает, что эти ихтиозавры были распространены на гораздо большей территории, от северо-западной Тетиса до протокарибского региона. Популяции в разных регионах могли развиться в отдельные виды, оставаясь при этом частью одной и той же более широкой тропической и тепловодной фауны.

Отмечается, что эта картина отличается от того, что исследователи обнаружили в более холодных водах. Ихтиозавры, найденные в таких местах, как Великобритания, Шпицберген, Восточная Европа и Аргентина, принадлежали к более умеренным или полярным сообществам.

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