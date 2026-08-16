Туск признался, почему на самом деле Польша должна помогать Украине

Политик упомянул о попытках заблокировать оборонный проект SAFE и разобщить Польшу с союзниками.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка Украины в войне с Россией - это не услуга Киеву, а вопрос собственной безопасности Польши. Об этом сообщает Slawa TV.

"Можно дискутировать о польско-украинских отношениях, но никто не может сомневаться, что поддержка Украины в войне с Россией - это наша безопасность, и мы делаем это для себя, для поляк и поляков, и ни для кого другого", - сказал он.

Туск назвал четыре столпа безопасности Польши: укрепление границы с Россией и Беларусью; реальные союзы и разумную внешнюю политику - сюда он отнес "Восточный щит", участие в обеспечении безопасности Балтийского моря, оборонные соглашения с Францией и Великобританией, а также поддержку Украины; крупные инвестиции в армию; и сильную экономику, которая уже опережает немецкую по темпам роста.

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"Эти четыре столпа не будут эффективны, если те, кто желает зла польскому государству, найдут союзников внутри страны. Наша история - это также история предательства, обычной глупости и корыстных интересов", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что по всем четырём столпам "каждую секунду кто-то пытается нанести удар - не только в Москве, но и у нас". Политик также упомянул попытки заблокировать оборонный проект SAFE и разобщить Польшу с союзниками.

"Вы знаете эти партии, этих политиков, которые хотят навязать полякам представление, что нашей проблемой является Европа, что нашим врагом является Украина, а Германия - ещё больший враг. Как-то они забывают о России, которая ведет войну в Украине", - сказал Туск.

Помощь Украине со стороны Польши

Ранее сообщалось, что польские истребители МиГ-29 будут доставлены в Украину уже в ближайшие недели в обмен на большое количество украинских беспилотников и технологий.

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