Смартфоны дешевле 5000 грн скоро могут исчезнуть: что происходит

Производители либо прекращают поставки таких моделей, либо вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать подорожание компонентов.

Смартфоны дешевле 100 долларов вскоре могут стать редкостью или вовсе исчезнуть с прилавков. Во втором квартале 2026 года продажи таких моделей в США сократились на 64% в годовом выражении и главной причиной называют резкий рост цен на оперативную память и флеш-память, пишет TechSpot.

Особенно тяжелой ситуация оказалась для небольших производителей. Некоторые бренды, включая HMD, уже сократили свое присутствие на американском рынке или полностью ушли из него. Производители либо прекращают поставки таких моделей, либо вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать подорожание компонентов.

В результате разница в стоимости между такими смартфонами и недорогими моделями известных производителей вроде Samsung и Motorola заметно сократилась. Покупателям становится все меньше смысла выбирать менее известные альтернативы.

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На этом фоне Motorola, напротив, смогла укрепить свои позиции. Из-за повышения цен смартфоны семейства G переместились в диапазон 200–299 долларов. Продажи в этом сегменте выросли почти на 200% в годовом выражении, а доля компании на рынке США утроилась.

Проблема заключается в том, что оперативная память и накопители теперь занимают значительную часть себестоимости даже относительно недорогих устройств. По данным Omdia, в первом квартале 2026 память составляла почти 60% стоимости комплектующих смартфонов дешевле 400 долларов. Для устройств стоимостью менее $100 этот показатель превысил 64%.

Кризис памяти затрагивает не только рынок смартфонов. Ранее Gartner предупреждала, что из-за дороговизны памяти сегмент ПК дешевле 500 долларов может практически исчезнуть к 2028-му. Таким образом, бюджетный сегмент либо дорожает и переходит в другую ценовую категорию, либо просто сокращается.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

В свою очередь OnePlus подтвердила, что больше не будет выпускать новые смартфоны в США и Европе, а дальнейшая стратегия бренда будет сосредоточена на Китае.

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