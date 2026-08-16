Москву атаковали сотни дронов, горит крупнейший в России склад Wildberries (видео)

Также огромный пожар складе в Домодедово Московской области.

Ночью Москву и область массово атаковали беспилотники, в результате прилетов пылают два огромных логистических центра.

Так, мэр российской столицы заявил, что с вечера до 6:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе.

Местные жители в Подольске Московской области публиковали кадры пролета дронов, а также выкладывали фото и видео масштабного пожара.

Видео дня

Согласно анализу Astra, горит логистический комплекс Wildberries в Коледино. Это крупнейший склад компании – его площадь составляет более 200 000 кв. м.

Кроме того, еще один логистический центр горит в Домодедово Московской области.

Возгорание произошло на складе №15 в сортировочно-логистическом комплексе "Северное Домодедово". Это один из крупнейших и известнейших производственно-логистических комплексов класса "А" в России.

Удары по России - последние новости

В ночь на 15 августа ВСУ поразили ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре, туда попали ракеты "Фламинго".

Это одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности РФ, производящее ракеты-носители семейства "Союз", которые в том числе задействуются в развертывании российской спутниковой группировки "Рассвет" - аналога Starlink".

Кроме того, поражен аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, который используется для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К – носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Вас также могут заинтересовать новости: