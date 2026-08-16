В Киеве после российской атаки масштабный пожар, пострадали люди (фото)

Горит один из рынков.

Ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате атаки вспыхнули пожары в двух районах, есть пострадавшие.

Воздушную тревогу объявили после 2 часов ночи, и сразу же раздались взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о нескольких очагах пожаров в Оболонском районе, а также в нежилом помещении в Голосеевском районе. По состоянию на 03:35 было известно об одном пострадавшем.

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Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях атаки.

По данным спасателей, в результате российского обстрела пострадали 2 человека, есть пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.

Так, в Оболонском районе произошел масштабный пожар на территории одного из рынков, там пострадали два человека.

В другом месте в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания. Еще по одному адресу произошло попадание в нежилое здание.

СМИ пишут, что в Оболонском районе горит книжный рынок, также сообщают, что пострадал вход в метро "Почайна". Пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров сообщил, что горит 2000 квадратных метров книжного рынка в Киеве, пожар удалось локализовать.

В Голосеевском районе на территории нежилого здания произошел пожар. Спасатели локализовали возгорание.

Российские атаки на Украину

Ранее аналитики предупреждали, что Россия планирует начать масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Киева накануне Дня независимости Украины 24 августа и может задействовать свой стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб.

Также 15 августа в Германии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину накануне Дня Независимости, поскольку опасаются, что Россия может усилить атаки.

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