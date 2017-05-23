Премьер Британии прокомментировала взрыв на стадионе в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв, произошедший накануне в городе Манчестер, "ужасным терактом", передает ТАСС.

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"Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт", - говорится в распространенном канцелярией премьера коммюнике.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер-Арена" стали 19 человек, ранены около 50.

Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.