Трамп решил модернизировать американские авианосцы: во сколько это обойдется

Трамп хочет, чтобы новые американские авианосцы больше напоминали военные корабли прошлого, однако предложенные изменения могут обойтись ВМС в миллиарды долларов.

Военно-морские силы США рассматривают возможность масштабного изменения конструкции новых авианосцев класса "Форд", чтобы они в большей степени соответствовали видению президента Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о переносе командной башни, известной как "остров", ближе к середине корабля. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на семерых нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их словам, Трамп выражал обеспокоенность внешним видом новых авианосцев, поскольку их командная башня расположена ближе к корме. Президент хочет, чтобы будущие военные корабли больше напоминали американские суда старых поколений, в частности те, что использовались во время Второй мировой войны.

Перенос "острова" может стать масштабной и дорогостоящей модернизацией. По оценкам бывшего высокопоставленного чиновника США, ВМС уже изучали такую возможность во время первого президентского срока Трампа. Тогда выяснилось, что изменение конструкции могло бы стоить миллиарды долларов и существенно задержать реализацию программы.

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"Оказалось, что затраты и сроки на это будут просто колоссальными", – сказал чиновник.

Бывший офицер ВМС Брайан Кларк, исследующий американский флот в Институте Хадсона, назвал перенос "острова" "значительным изменением конструкции". По его словам, такая перестройка повлияла бы на вес и плавучесть авианосца и могла бы повлечь за собой значительные дополнительные расходы.

В то же время нынешнее расположение командной башни было выбрано не только из эстетических соображений. По словам официальных лиц, перенос ее ближе к корме позволяет освободить больше пространства для самолетов возле катапульт. Это сокращает время подготовки истребителей к запуску и одновременно уменьшает турбулентность при посадке самолетов.

Трамп также хочет изменить катапульты

Идея переноса "острова" стала уже вторым масштабным изменением конструкции авианосцев, инициированным Трампом. В новом меморандуме по национальной безопасности президент поручил ВМС разработать план возврата к усовершенствованным паровым катапультам на будущих авианосцах. На кораблях класса "Форд" вместо них используется современная электромагнитная система запуска самолетов.

Сторонники изменений подчеркивают преимущества проверенных технологий. В то же время критики предупреждают, что возвращение к старой системе также может обойтись в миллиарды долларов и привести к новым задержкам.

Первый авианосец класса "Форд" – USS "Джеральд Р. Форд" – строился 17 лет. Именно новые технологии, в частности электромагнитная катапульта, стали одной из причин задержек программы. В то же время ВМС впоследствии заявили, что электромагнитная система продемонстрировала высокую эффективность.

В настоящее время три других авианосца класса "Форд" находятся на разных этапах строительства. USS "Джон Ф. Кеннеди" проходит ходовые испытания, а USS "Энтерпрайз" и USS "Дорис Миллер" строятся.

Согласно планам ВМС и оценке Бюджетного управления Конгресса, США могут построить до 10 авианосцев этого класса в течение следующих четырех десятилетий. Ожидаемая стоимость каждого нового корабля оценивается примерно в 22 миллиарда долларов.

Влияние Белого дома на конструкцию американских военных кораблей в последнее время усиливается. Трамп ранее также предложил создать новый класс линкоров в рамках концепции "Золотого флота". Инициатива вызвала критику со стороны военно-морских аналитиков и законодателей, которые считают, что масштабный проект может отнять ресурсы у американской судостроительной промышленности.

По оценке Бюджетного управления Конгресса, строительство таких линкоров может обойтись примерно в 275 миллиардов долларов в течение 30 лет.

Авианосцы США – последние новости

Как сообщал УНИАН, Военно-морские силы США оказались в ситуации, когда большинство атомных авианосцев флота одновременно задействованы в операциях, находятся на ремонте или готовятся к новому развертыванию. На этом фоне USS Ronald Reagan (CVN-76) приближается к завершению длительного технического обслуживания и может возобновить операции в начале 2027 года.

Плановое масштабное техническое обслуживание USS Ronald Reagan началось в марте 2025 года. Корабль в течение примерно полутора лет проходил структурный ремонт, работы с корпусом и модернизацию технологических систем.

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