Россияне достроили пусковые установки для реактивных дронов на одном из дронопортов

Темпы строительства несколько снизились, однако количество задействованных реактивных БПЛА продолжает бить рекорды.

Процесс подготовки БПЛА "Герань-5" и "Герань-4" можно увидеть на спутниковых снимках: кроме того, все 16 пусковых установок для реактивных дронов уже размещены на дронопорте "Цимбулова". Об этом пишет мониторинговый канал "Стратегическая авиация".

10 июля они показывали, что в дронопорте "Цимбулова" продолжается активное строительство. За месяц все 16 пусковых установок для реактивных дронов были размещены, а именно:

10 пусковых установок для БПЛА "Герань-5".

6 пусковых установок для БПЛА "Герань-4".

4 пусковые установки для БПЛА "Герань-3".

3 пусковые установки для БПЛА "Герань-2".

На открытой площадке дронопорта находятся 37 реактивных БПЛА "Герань-5", 8 реактивных БПЛА "Герань-4" и 56 ударных БПЛА "Герань-2".

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Важно, что россияне начали использовать солнечные панели на территории дронопорта для дополнительного питания аппаратуры связи, метеостанций и систем наведения БПЛА, что позволяет защитить базу от последствий возможных отключений электроэнергии. Всего на территории дронопорта установлено почти сотня таких панелей.

Кроме того, в западной части дронопорта продолжается активное строительство: начато возведение небольших складов для хранения "Шахедов", а также продолжается строительство более крупных складов.

Они отмечают, что темпы строительства несколько снизились, однако количество применяемых реактивных БПЛА продолжает бить рекорды.

Удары РФ по Украине

В ночь на 15 августа подразделения Сил обороны нанесли удар по ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" в Самаре. В Генштабе отметили, что РКЦ "Прогресс" – одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности РФ, производящее ракеты-носители семейства "Союз". Отмечается, что именно они используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения.

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