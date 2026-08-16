Украинские атаки больно ударили по России, но россияне не готовы к бунту, - The Atlantic

Украинские удары привели в России к дефициту топлива и многочасовым очередям на заправках, но массовых протестов против войны пока не наблюдается.

Украинские удары по российской территории и топливной инфраструктуре все сильнее сказываются на повседневной жизни россиян, однако это пока не приводит к массовым протестам против войны или власти Владимира Путина. Напротив, значительная часть населения демонстрирует готовность приспосабливаться к новым трудностям, пишет обозревательница The Atlantic Анна Немцова.

Этим летом Украина активизировала удары беспилотниками вглубь России. Под прицелом оказались, в частности, крупные нефтеперерабатывающие заводы, что привело к дефициту топлива в различных регионах страны. Кое-где водителям приходится ждать бензин до 69 часов, а очереди на заправках тянутся на километры.

На фоне топливного кризиса можно было бы ожидать роста недовольства россиян войной. Однако автор отмечает, что массовые демонстрации пока выглядят маловероятными.

Видео дня

Россияне привыкли к дефициту

Одной из причин называют исторический опыт российского общества. В советское время дефицит товаров и длинные очереди были привычным явлением. Автор вспоминает собственный опыт жизни в конце 1980-х годов, когда её семье приходилось часами стоять в очередях за продуктами.

По её словам, люди тогда часто воспринимали нехватку товаров как норму и убеждали себя, что "все так живут". В то же время советская власть жестко подавляла протесты. Одним из самых известных примеров стала Новочеркасская трагедия 1962 года, когда силовики открыли огонь по демонстрантам, протестовавшим против снижения зарплат и повышения цен.

Этот страх перед государством, как отмечает Немцова, сохранился и по сей день.

Протесты в России почти исчезли

В начале полномасштабного вторжения антивоенные демонстрации были гораздо более масштабными. По данным правозащитной организации OVD-Info, только в 2022 году российская полиция задержала почти 19 тысяч антивоенных активистов.

Однако впоследствии протестная активность практически сошла на нет из-за усиления репрессий.

Показательным стал случай с российским ветераном Александром Луниным. В июне он опубликовал видеообращение с критикой Путина и войны. За сутки его посмотрели более 12 миллионов раз. После этого мужчину заключили в тюрьму, а впоследствии он публично извинился за то, что якобы "поддался эмоциям из-за усталости".

В то же время единственную российскую партию, открыто выступавшую против войны, "Яблоко", не допустили к парламентским выборам. У здания Верховного суда России после этого протестовали лишь несколько сотен человек.

Даже дефицит топлива не стал поводом для протестов

Российские экономисты и социологи, с которыми общалась автор, считают, что общество демонстрирует значительную способность адаптироваться к ухудшению условий жизни.

Экономист Константин Сонин рассказал, что его знакомые в Москве даже после усиления атак украинских беспилотников продолжают вести привычный образ жизни. По его словам, россияне готовы приспосабливаться к все более высокому уровню риска.

Другой российский экономист, Владислав Иноземцев, отметил, что состоятельные россияне используют связи, чтобы обходить дефицит топлива. Они готовы платить вдвое больше за доставку бензина, чтобы не стоять в очередях.

Наибольшие трудности, по его мнению, испытывают жители сельской местности и менее обеспеченные граждане.

Поддержка Путина остается высокой

По данным "Левада-центра", рейтинг одобрения Путина в июне составил 74%. В то же время с начала года он постепенно снижается.

Около 52% опрошенных заявили, что Россия движется в правильном направлении. Директор "Левада-центра" Денис Волков отметил, что россияне в значительной степени винят в проблемах страны Запад и США, а не непосредственно Путина.

В то же время наблюдаются признаки роста эмоциональной напряжённости. Если в прошлом году 16% опрошенных заявляли о страхе или печали, то этим летом этот показатель вырос до 29%.

При этом 16% респондентов сказали, что готовы принять участие в уличных протестах. Это больше, чем в 2024 году, когда так ответили 11%.

Кремль готовится к возможным протестам

Несмотря на отсутствие масштабного недовольства на улицах, Кремль усиливает силовой аппарат. В этом году Россия увеличила финансирование Росгвардии и других правоохранительных структур до рекордного уровня – более 47 миллиардов долларов.

По мнению автора, у Путина есть основания опасаться повторения событий прошлого. В 1991 году советская власть после многих лет подавления протестов не смогла остановить массовые демонстрации в Москве, которые стали одним из факторов краха советского режима.

Война в Украине – настроения российского общества

Как сообщал УНИАН, в российских регионах уже не ожидают скорого завершения войны, и для многих россиян главным желаемым результатом является не победа, а возвращение к нормальной жизни.

В частности, в повседневной жизни россияне видят продолжение войны в наборе контрактников, выплатах военным и их семьям, работу с правами ветеранов "СВО", разговоры о возможной новой мобилизации, регулярные атаки дронов, воздушные тревоги и экономические последствия.

Вас также могут заинтересовать новости: