Один из самых кровавых месяцев для Путина: NYT раскрыл потери России в июле

В то же время Киев добился крупнейших территориальных приобретений за более чем год.

Июль стал одним из самых кровавых месяцев для России с начала войны. Российские войска понесли ошеломляющие потери на поле боя, а Киев добился крупнейших территориальных приобретений за более чем год, пишет The New York Times.

Так, в прошлом месяце РФ потеряла на поле боя 42 860 человек, включая убитых и раненых. Это самый высокий показатель с января 2025 года и четвертый самый кровопролитный месяц с начала войны в 2022 году.

По оценкам экспертов, общее число российских потерь приближается к 1,5 миллионам, а набор новобранцев становится все большей проблемой для лидера России Владимира Путина. При этом в случае нехватки солдат он может быть вынужден вскоре начать мирные переговоры, подчеркивает издание.

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"В последние месяцы Путин настолько отчаялся, что ему пришлось заманивать своих соотечественников на войну ложными обещаниями "спокойной службы" – или вербовать африканцев по аналогичным обманным схемам", - пишет NYT.

Успех за успехом для Украины

Украина, тем временем, заявляет об освобождении около 780 квадратных километров на южном фронте, отвоевав 26 населенных пунктов вдоль линии фронта и вернув их под полный контроль Украины.

Киев оттеснил российские войска более чем на 11 километров на южном фронте, недалеко от пересечения Днепровской, Донецкой и Запорожской областей, и эти небольшие атаки постепенно подрывают российский контроль.

Рекордный удар "Фламинго"

В ночь на прошедшие сутки ВСУ выпустили ракеты "Фламинго" вглубь России, поразив авиабазу Саваслейка на западе России, в 700 километрах от границы. На ней базируются истребители МиГ-31, носители "Кинжалов. В то же время, пока неизвестно, сколько самолетов были повреждены в результате атаки.

"Фламинго" также ударили по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре, одному из ключевых предприятий государственной аэрокосмической корпорации "Роскосмос".

"На расстоянии около 800 километров от границы с Украиной это был самый глубокий удар Киева по России за всю войну", - подчеркивает NYT.

Киев также повредил нефтеперерабатывающий завод в Усть-Луге, который загорелся в 800 километрах от границы.

У Путина не хватает людей для войны

Ранее президент Владимир Зеленский предположил, что после имитации парламентских выборов в России планируется провести очередную волну мобилизации россиян. Он также заявлял, что Россия хочет получить ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи и уже готовится к их приему.

А тем временем Кремль последовательно продолжает отвергать любые значимые предложения о перемирии, несмотря на неоднократные попытки Украины вести переговоры. Аналитики ISW считают, что это делается для того, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов.

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