Зеленский напомнил, как украинцы помогли спасти Варшаву от большевизма

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как более 100 лет назад состоялась Варшавская битва. Польским войскам благодаря Армии УНР удалось остановить наступление большевиков. Об этом глава государства сообщил в сети X.
В частности, президент поздравил Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днем польской армии.
"Помним, как судьба польского народа и государства решилась в той битве и совместными усилиями было остановлено наступление большевиков. Сто шесть лет назад украинские военные помогли защитникам Польши защитить Варшаву и сдержать продвижение большевиков на запад", – подчеркнул Зеленский.
При этом глава государства выразил убеждение, что "так же сейчас должна проиграть Москва, и так же сейчас важны объединенные усилия народов, и так же сейчас решается судьба государств – Украины и наших соседей".
Как подчеркнул Зеленский, мы помним, как много можем достичь, помогая друг другу.
"Боремся ради свободы", – подытожил президент.
Отношения Украины и Польши
Как сообщал УНИАН, Украину не пригласили на военный парад в Польше 15 августа. В частности, Польша подготовилась к крупнейшему военному параду в своей истории. В ходе празднования Дня вооруженных сил в Варшаве планировалось задействовать 300 единиц техники, 60 самолетов и вертолетов, а также около 1800 военнослужащих.
Как известно, 13 августа 1920 года началась решающая битва советско-польской войны 1919–1921 годов, в результате которой Польская Республика смогла отстоять свою независимость, нанеся поражение Красной армии. В сражении принимали участие украинские части Армии Украинской народной республики.