Лукашенко объявил беларусов 'русскими со знаком качества' и нашёл прародину всех славян

Беларуский диктатор рассказал свою версию происхождения славян.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко обнаружил "прародину славян" на беларуской территории, а также назвал беларусов более качественной версией русских. Соответствующие заявления приводит пресс-служба диктатора.

"По утверждению историков, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и болот, природной красоты наши корни, нашего великого народа", - заявил он, выступая с трибуны на этно-культурном фестивале в беларуском Полесье.

Развивая свою мысль, Лукашенко рассказал присутствующим, что в полещуках (жителях Полесья) сосредоточены все лучшие качества беларусов. А сами беларусы, следуя логике Лукашенко, являются лучше остальных славян. Как минимум, русских.

Видео дня

"Беларусы - это емкие, крепкие люди. Хотя я иногда говорю россиянам, что беларусы - это "русские со знаком качества", они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрешь, что тут обижаться?" - заявил он.

Справка УНИАН. Согласно наиболее консенсусной научной версии, прародина славян находилась где-то в зоне между средним течением Днепра (район Киева) и бассейном Вислы (современная Польша). Полесье и в частности Припятские болота считаются одним из возможных мест формирования славян, но не единственным.

Другие заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет воевать в Украине. Он подчеркнул, что ЕС якобы взял курс на милитаризацию и создает истерию вокруг угрозы с востока. В то же время Лукашенко заверил беларуских военных, что их не отправят на войну.

Кроме того, недавно Лукашенко заявил, что встречался с представителями президента Зеленского и предупредил их об опасности втягивания Беларуси в войну. Он подчеркнул, что получил ответ из Киева о понимании его позиции и призвал договариваться "по-человечески". Диктатор подчеркнул, что Беларуси не нужна война.

Вас также могут заинтересовать новости: