В сети появилось видео нападения на Навального с зеленкой

В сети появилось видео последнего нападения с зеленкой на российского оппозиционера Алексея Навального. Запись с камер видеонаблюдения торгового центра "Омега-Плаза" показали в эфире You Tube канала "Навальный Live".

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На видео видно, как Навальный выходит из здания, в котором находится офис Фонда борьбы с коррупцией. Нападавший поджидал политика у двери и плеснул в него зеленкой, когда тот садился в машину.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как его облили зеленкой по дороге на Global Event Forum, который проходит в Центре международной торговли.