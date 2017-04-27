Навальному в глаза плеснули зеленкой, его забрали в больницу (фото)

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как его облили зеленкой по дороге на Global Event Forum, который проходит в Центре международной торговли. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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«Скорая приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжело раненого », - написал Навальный.

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo — Alexey Navalny (@navalny) April 27, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, российского оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой. Соответствующие фото опубликованы на странице "Открытая Россия" в Twitter.

"Тем временем Алексея Навального облили угадайте чем перед выступлением на Global Event Forum", - говорится в сообщении.