Навальному в глаза плеснули зеленкой, его забрали в больницу (фото)

18:36, 27 апреля 2017
Мир
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Оппозиционер даже опубликовал фотографию, где он с повязкой на глазу.

О том, что его госпитализируют написал сам Навальный / twitter.com/navalny

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как его облили зеленкой по дороге на Global Event Forum, который проходит в Центре международной торговли. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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«Скорая приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжело раненого », - написал Навальный.

Как сообщал УНИАН ранее, российского оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой. Соответствующие фото опубликованы на странице "Открытая Россия" в Twitter.

"Тем временем Алексея Навального облили угадайте чем перед выступлением на Global Event Forum", - говорится в сообщении.

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Теги: #Навального облили зеленкой