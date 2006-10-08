Глава Палестинской автономии предъявит ультиматум ХАМАСу
18:02, 08 октября 2006Мир
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Аббас угрожает досрочными выборами
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен предъявить ультиматум радикальному движению ХАМАС, правящему в Автономии, передает радио "Свобода".
Как сообщил агентству Ассошиэйтед пресс помощник Аббаса, глава Автономии потребует, чтобы ХАМАС дал, наконец, согласие на формирование коалиционного правительства. В противном случае он назначит досрочные выборы.
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