Глава Палестинской автономии предъявит ультиматум ХАМАСу

Аббас угрожает досрочными выборами

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен предъявить ультиматум радикальному движению ХАМАС, правящему в Автономии, передает радио "Свобода". Как сообщил агентству Ассошиэйтед пресс помощник Аббаса, глава Автономии потребует, чтобы ХАМАС дал, наконец, согласие на формирование коалиционного правительства. В противном случае он назначит досрочные выборы.

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