В Японии установлен новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд установлен в Японии в воскресенье. Для этого 14718 жителей городка Нисио в префектуре Айти приняли участие в распитии традиционного японского чая "маття", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

В присутствии официального представителя Книги рекордов Гиннесса все эти люди расселись по обе стороны 1,5-километровой красной циновки и по команде "итадакимасу", как в Японии принято говорить перед началом трапезы, начали вместе пить этот бодрящий напиток.

Через десять минут после окончания церемонии представитель Книги объявил о том, что рекорд засчитан. Участники мероприятия отреагировали громкими возгласами радости и аплодисментами.

Чай "маття" не похож на обычную заварку. Это мелкая порошковая масса чайного листа, которую нужно заваривать особым способом, взбивая вместе с горячей водой специальным бамбуковым венчиком до образования воздушной равномерной пены. В результате получается сладковато-горький напиток, который в Японии принято считать божественным. Именно такой густой чай готовят во время чайной церемонии, подносят на алтарь в буддийских и синтоистских храмах.

Предыдущий рекорд массового чаепития был установлен в мае 2005 года в США, когда для этого собрались 7250 человек.

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