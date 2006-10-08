Правящая коалиция побеждает на выборах в Латвии

Правящая правоцентристская коалиция получила победу на парламентских выборах в Латвии.

Как передает ИТАР-ТАСС, по предварительным результатам, на первом месте - Народная партия, которая возглавляет нынешнее правительство - 19,33% голосов избирателей. С минимальным отставанием на втором месте - Союз зеленых и крестьян, также входящий в коалицию - 16,56%.

Оппозиционная правая партия "Новое время" замыкает тройку лидеров - 16,15%.

Еще одна политическая сила, входящая в нынешнее правительство, - объединение Латвийской Первой партии и партии "Латвийский путь" - 8,53%.

Жесткая конкуренция идет между двумя оппозиционными силами, которые защищают права русскоязычного населения - объединением "За права человека в единой Латвии" /ЗаПЧЕЛ/ и объединением "Центр Согласия". Голоса за "Центр Согласия" отдало 14,36%, благодаря чему оно оказалось на четвертом месте. Вместе с тем, объединение заняло первое место в Риге - 23,77%. За "ЗаПЧЕЛ", одного из лидеров предвыборных рейтингов, проголосовало только 5,99%. Оно - на последнем месте.

В Сейм также проходит националистическое объединение "ТБ/ДННЛ" с 6,83%. Остальные партии пока не преодолевают пятипроцентный барьер.