Кандидат на пост главы Минфина США заявил о "стопроцентной" поддержке санкций против РФ
23:41, 19 января 2017Мир
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Кандидат на пост главы Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что поддерживает санкции против России "на 100%".
Стивен Мнучин / REUTERS
Об этом он заявил, выступая в четверг на слушания в сенате, передает телеканал CNBC.
Мнучин пообещал поддержать санкции против России, но не исключил их ослабления в случае заключения "сделки" с Москвой.
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На вопрос, поддерживает ли он санкции, Мнучин сказал: "На 100%".
"Избранный президент четко дал понять, что он изменит санкции только тогда, когда удастся заключить "лучшую сделку", когда мы получим что-то в ответ", - добавил Мнучин.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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