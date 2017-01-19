Кандидат на пост главы Минфина США заявил о "стопроцентной" поддержке санкций против РФ

Об этом он заявил, выступая в четверг на слушания в сенате, передает телеканал CNBC.

Мнучин пообещал поддержать санкции против России, но не исключил их ослабления в случае заключения "сделки" с Москвой.

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На вопрос, поддерживает ли он санкции, Мнучин сказал: "На 100%".

"Избранный президент четко дал понять, что он изменит санкции только тогда, когда удастся заключить "лучшую сделку", когда мы получим что-то в ответ", - добавил Мнучин.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.