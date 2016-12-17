Захват подводного беспилотника США: Китай прокомментировал инцидент

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Китая.

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"Понятно, что Китай и США, используют военные каналы, чтобы надлежащим образом решить этот вопрос", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны США заявило, что боевой корабль Китая захватил американский беспилотный исследовательский подводный аппарат Военно-морского флота США, собиравший данные для научных исследований в Южно-Китайском море.