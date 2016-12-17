Китай захватил исследовательский беспилотный подводный аппарат США – Пентагон

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэйвис, США уже выдали официальную дипломатическую жалобу по этому поводу и требуют вернуть аппарат, передает Радио Свобода.

По словам спикера, исследовательское судно Военно-морского флота США находилось в море в 85 километрах от военно-морской базы США на Филиппинах, чтобы поднять из воды два небольших беспилотных подводных аппарата, которые законно собирали секретные военно-научные данные. В это время рядом появился китайский военный корабль и успел подобрать один из аппаратов.

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Китайский корабль подтвердил, что получил сообщение по радио с американского, но на требования вернуть аппарат не ответил, добавил спикер.

Китай претендует на то, что большая часть Южно-китайского моря является его территориальными водами или исключительной экономической зоной. Эти претензии приводят к многочисленным спорам с соседними государствами – Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами, Тайванем или Индонезией.