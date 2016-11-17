Президент Филиппин может вслед за Россией выйти из юрисдикции МУС и хочет встретиться с Путиным – Reuters

Такое заявление он сделал, ссылаясь на критику со стороны западных стран по убийствам в рамках начатой им войны с наркотиками, пишет Reuters.

Дутерте назвал МУС "ненужным" и выразил разочарование по поводу утверждений Запада о внесудебных казнях и его неспособности понять его жесткие меры в отношении наркотиков. Он также обвинил Организацию Объединенных Наций в неправильных мерах предупреждения войны во всем мире.

Президент России Владимир Путин подписал правительственное распоряжение относительно отзыва подписи России от учредительного договора МКС в среду, и Дутерте сказал, что он мог бы рассмотреть возможность сделать то же самое.

"Они не нужны, те, что в международном уголовном (суде). Они (Россия) отозвали (подпись под Римским статутом МУС – УНИАН). Я мог бы сделать то же самое. Почему? Только маленьких, похожих на нас, бьют", – сказал Дутерте перед отъездом в Лиму для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Филиппинский лидер заявил, что он был раздражен по поводу критики, которую он получил, и что "никто не слушает" его причин разгона демонстраций, в том числе президент США Барак Обама.

Как сообщает Reuters, Дутерте ищет встречи с Путиным в Лиме в эти выходные, стремясь проводить собственную внешнюю политику, направленную на достижение независимости Филиппин от давнего союзника Соединенных Штатов. Агентство отмечает, что Дутерте нередко хвалил Россию и Китай.

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"Вы знаете, если Китай и Россия примет решение создать новый порядок, я буду первым, кто к ним присоединится", – сказал он.