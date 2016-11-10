В США тысячи людей от Бостона до Лос-Анджелеса протестуют против избрания Трампа (фото, видео)

Об этом говорится в сюжете CNN.

Они наполнили улицы города, собрались у Белого дома, скандируя лозунги против Дональда Трампа.

"Не мой президент, не сегодня", – выкрикивали люди по всей стране.

В городах от Бостона до Лос-Анджелеса тысячи демонстрантов собрались в среду вечером в знак протеста против результатов выборов, которые означают, что миллиардер-застройщик будет следующим президентом.

Целых 5000 человек были на акции протеста в Нью-Йорке, по оценкам полиции. Среди вопросов, которые волновали народ, иммиграционные и другие спорные темы предвыборной кампании Трампа.

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"Я пришел сюда, чтобы отпустить много страха, что возник, как только я увидел результаты", – заявил протестующий Ник Пауэрс. Он сказал, что боится инициативы Трампа по полицейской практике «останови и обыщи», в результате которой много людей могут оказаться в тюрьме. Он также обеспокоен тем, что победа Трампа взбодрит сексистские взгляды.

По информации NBC New York, в Нью-Йорке полиция арестовала по меньшей мере 30 протестующих, обвинив их в хулиганстве.

Много протестов было в городах с большими демократическими основами - в Атланте; Остине, штат Техас; Бостоне; Чикаго; Денвере; Филадельфии; Портленде, штат Орегон; Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне.

В Чикаго CNN насчитал несколько тысяч протестующих, которые покрыли улицу на полмили.

"Я до сих пор не могу поверить, что я должен протестовать за гражданские права", – сказал один из студентов колледжа.

"Это было очень неприятно, поскольку, как нация, мы думали, что зашли так далеко, но кажется, что мы делаем много шагов назад", – сказала другая женщина, – "поэтому мы хотим собраться вместе, чтобы изменить эту ситуацию и убедиться, что мы продолжаем идти вперед".

В Портленде, демонстранты скандировали: "Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нетфашизму в США".

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Сто в основном молодых латиноамериканцев протестующих прошли маршем по Лос-Анджелесу в среду вечером. Протесты росли в течение всей ночи, люди подожгли пиньяту (мексиканская мягкая игрушка - ред.) с изображением головы избранного президента.

Несколько протестующих выразили опасения, что члены их семьи или друзья могут быть депортированы после инаугурации Трампа.