Над небоскребом Трамп-тауэр в Нью-Йорке установили бесполетную зону

Об этом пишет русская служба Би-би-си.

Радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 км. Запрещены полеты на высоте до 3 тыс. футов (около 1 км). Исключение составляют самолеты Секретной службы, военные воздушные судна, и самолеты чрезвычайных служб.

Читайте также"Беседа была великолепной": Reuters рассказал об итогах встречи Трампа и Обамы (фоторепортаж)

Также бесполетная зона установлена в районе резиденции избранного вице-президента Майка Пенса в Индианаполисе.

Срок действия зон истекает 21 января, когда состоится инаугурация нового президента США.

Запрет полетов над резиденциями будущих или бывших президентов за пределами Белого дома - стандартная процедура. Например, бесполетная зона действует над техасским ранчо Джорджа Буша-младшего.

Дональд Трамп выиграл выборы и станет 45-м президентом США. Он шел на выборы от Республиканской партии, его соперницей была бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, которая представляла Демократическую партию.