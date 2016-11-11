Над небоскребом Трамп-тауэр в Нью-Йорке установили бесполетную зону
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) установило бесполетную зону над небоскребом Трамп-тауэр в Нью-Йорке, где располагается штаб-квартира избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет русская служба Би-би-си.
Радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 км. Запрещены полеты на высоте до 3 тыс. футов (около 1 км). Исключение составляют самолеты Секретной службы, военные воздушные судна, и самолеты чрезвычайных служб.
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Также бесполетная зона установлена в районе резиденции избранного вице-президента Майка Пенса в Индианаполисе.
Срок действия зон истекает 21 января, когда состоится инаугурация нового президента США.
Запрет полетов над резиденциями будущих или бывших президентов за пределами Белого дома - стандартная процедура. Например, бесполетная зона действует над техасским ранчо Джорджа Буша-младшего.
Дональд Трамп выиграл выборы и станет 45-м президентом США. Он шел на выборы от Республиканской партии, его соперницей была бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, которая представляла Демократическую партию.