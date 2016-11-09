"Это больно": Клинтон разочарована результатами выборов, но призвала сторонников признать победу Трампа

Об этом она заявила в своей речи в Нью-Йорке, которая транслировалась в прямом эфире на американском онлайн-ресурсе C-SPAN.

"Прошлым вечером я поздравила Дональда Трампа и предложила ему сотрудничать от имени нашей страны. Я надеюсь, что он будет успешным президентом для всех американцев", - подчеркнула Клинтон.

"Это не тот результат, которого мы хотели или над которым мы так тяжело работали, и я приношу извинения, что мы не выиграли эти выборы ради ценностей, которые мы разделяем, и видения, которого мы придерживаемся для нашей страны", - заявила Клинтон.

При этом она подчеркнула, что "испытывает гордость и благодарность за эту удивительную кампанию, которую мы создали вместе".

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Клинтон также заявила, что быть кандидатом в президенты США было величайшей честью в ее жизни.

"Я знаю, какое разочарование вы испытываете, потому что я его чувствую, как и десятки миллионов американцев, которые возлагали свои надежды и мечты на эти усилия. Это больно, и так будет долго, но я хочу, чтобы вы помнили, что наша кампания никогда не касалась одного человека или даже одних только выборов. Она касалась страны, которую мы любим, и касалась развития Америки, которая является оптимистичной, всеобъемлющей и с большим сердцем", - подчеркнула Клинтон.

"Мы видели, что наша нация глубже разделена, чем мы думали, но я верю в Америку и всегда буду верить. И если вы также, то тогда мы должны принять этот результат и смотреть в будущее", - сказала Клинтон.