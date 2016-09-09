"Мы на войне": пресс-секретарь Буша впервые опубликует его речь после трагедии 11 сентября
Пресс-секретарь экс-президента США Джорджа Буша младшего Ари Флейшер рассказал, что намерен в воскресенье, 11 сентября, целиком опубликовать личные записи, которые он сделал в первые часы после трагедии 11 сентября 2001 года.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Записи были сделаны им на борту авиалайнера президента США Air Force One и показывают весь тот шок, всю ту боль, которую испытывал как президент Буш, так и его подчиненные.
Публикация приурочена к 15-й годовщине самой ужасной трагедии Соединенных Штатов.
Читайте такжеПроблемы, которые могут повергнуть Европу в хаос - Die Welt
Эти записки представляют собой шесть страниц текста, которые запечатлели слова президента Буша и его помощника, произнесенные на борту самолета. «Мы на войне», - сказал тогда Буш вице-президенту Дику Чейни.
Обратившись к помощникам, он добавил: «Когда мы найдем того, кто это сделал, то он меня не полюбит как президента». «Кто-то должен за это ответить», - подчеркнул президент США.
Флейшер принял роль секретаря президента, записывающего все его слова, после того, как первый борт вылетел из Флориды в связи с падением башен-близнецов.
Он ранее использовал часть записей в своих твитах, приуроченных к годовщине 11 сентября. Также он открыл доступ ко всем записям для комиссии по расследованию трагедии 11 сентября, но до этого Флейшер никогда не показывал общественности записи в полном варианте.