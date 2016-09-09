"Мы на войне": пресс-секретарь Буша впервые опубликует его речь после трагедии 11 сентября

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Записи были сделаны им на борту авиалайнера президента США Air Force One и показывают весь тот шок, всю ту боль, которую испытывал как президент Буш, так и его подчиненные.

Публикация приурочена к 15-й годовщине самой ужасной трагедии Соединенных Штатов.

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Эти записки представляют собой шесть страниц текста, которые запечатлели слова президента Буша и его помощника, произнесенные на борту самолета. «Мы на войне», - сказал тогда Буш вице-президенту Дику Чейни.

Обратившись к помощникам, он добавил: «Когда мы найдем того, кто это сделал, то он меня не полюбит как президента». «Кто-то должен за это ответить», - подчеркнул президент США.

Флейшер принял роль секретаря президента, записывающего все его слова, после того, как первый борт вылетел из Флориды в связи с падением башен-близнецов.

Он ранее использовал часть записей в своих твитах, приуроченных к годовщине 11 сентября. Также он открыл доступ ко всем записям для комиссии по расследованию трагедии 11 сентября, но до этого Флейшер никогда не показывал общественности записи в полном варианте.