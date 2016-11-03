В канадской провинции Альберта ввели официальный праздник украинцев – посол

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Fаcebook.

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«Хочу поднять настроение хорошей новостью из Альберты. Парламент провинции проголосовал за Ukrainian Canadian Heritage Day Act. Документ провозглашает украинский год в провинции и вводит ежегодный официальный праздник украинцев Альберты - 7 сентября», - написал дипломат.

«Украинцы сделали колоссальный вклад в провинцию Альберта - сначала в сельском хозяйстве, в лесоводстве, на железных дорогах и в шахтах, а впоследствии - в правительстве, гражданском обществе, промышленности, экономическом развитии и благосостоянии», - процитировал постановление посол.

Шевченко напомнил, что за всем этим - история украинских поселенцев, которые в этом году празднуют 125 лет иммиграции.

«Добавлю, что это уже третья провинция Канады (после Саскачевана и Манитобы), которая в 2016 провозгласила украинский год», - добавил украинский дипломат.

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